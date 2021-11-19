Невролог Хоробрых поддержал идею введения четырехдневной рабочей недели в России

Москва, 19 ноября. Сотрудник, который работает по четыре дня в неделю, эффективнее выполняет свои обязанности, сообщил врач-невролог, профпатолог, директор екатеринбургского Центра медицинских инициатив Алексей Хоробрых.

По словам специалиста, эффективность работы в таком режиме обуславливается возможностью полноценного отдыха и возможностями гибкого графика. Кроме того, преимущества сокращения рабочей недели очевидны для людей старшего поколения, сообщают авторы проекта «Новое общество».

Врач уверен, что в противном случае может произойти выгорание. Это часто приводит к потере работника. Так, сотрудник, который вышел на пенсию, может задуматься, зачем ему работать, если он так устает.

Как ранее сообщалось, почти половине россиян не хватает выходных на рабочей неделе. При этом многие из них работают по графику 5/2.