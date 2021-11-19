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Нардеп Рабинович оценил странное влияние роста тарифов на популярность русского языка

Политика
Нардеп Рабинович оценил странное влияние роста тарифов на популярность русского языка
instagram.com  /  @vadimrabinovich

Киев, 19 ноября. Поборники массовой украинизации пропустили мощный удар с самого неожиданного направления.

Хорошую для русскоязычного населения Украины новость в эфире политического ток-шоу «60 минут» с изрядной долей сарказма озвучил народный депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» Вадим Рабинович. Парламентарий отметил, что орда заядлых украинизаторов в Кабинете министров и на Банковой точно не ожидали удара со стороны энергетики. Хотя, по сути, украинская власть сама себя и бьет, снова и снова поднимая тарифы на коммунальные услуги, что влияет на все сферы жизни, в том числе и оказывает странное влияние на популярность русского языка в массах.

«Выступая у вас, я никогда не начинаю с плохих новостей. У нас есть реально хорошие новости. У нас все больше людей переходит на русский язык в пику оголтелым украинизаторам. Как только новые платежки получают, сразу на русский язык переходят, потому что ругаться так, как того душа требует в такой дикой ситуации, можно только на великом русском языке. Популярность русского в народе зашкаливает. Украинизаторы в коме. Так что у нас подвижки. Языковая проблема сразу решилась. Так же решиться и все остальное», — не скрывая иронии, пообещал украинский парламентарий.

Рабинович признал, что народ прозревает от изуверских экспериментов руководства страны. У Зеленского надеялись решить эту проблему, закрыв три оппозиционных канала, но наворотили такого, что украинцам и телевидения не нужно, чтобы верно оценивать действия чиновников. Сейчас на Банковой думают о закрытии уже шести каналов, то есть идут по старой схеме, упрямо отказываясь признавать, что народ готов выходить на улицы из-за неадекватной политики власти.

Нардеп Рабинович оценил странное влияние роста тарифов на популярность русского языка
Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Народный депутат добавил, что экономической и социальной катастрофой в стране совсем скоро воспользуются западные соседи Украины вроде Польши и Венгрии, которые в один прекрасный момент быстро вспомнят о территориальных претензиях, забыв о том, что еще вчера прикидывались друзьями Киева.

Ранее генерал Бужинский рассказал, какой важный показатель при последних испытаниях ВКС РФ в космосе вызвал истерику в США.

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Все новости / Политика / Нардеп Рабинович оценил странное влияние роста тарифов на популярность русского языка
украина тарифы польша венгрия русский язык
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