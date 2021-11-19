Победителей Всероссийской медицинской премии «ПроДокторов» объявят 20 ноября

Москва, 19 ноября. Крупнейший Всероссийский Независимый сайт о врачах «ПроДокторов» проведет премию, основанную на реальных отзывах о медицинских работниках.

Лауреаты разных регионов страны были выбраны с помощью инновационного искусственного интеллекта, который проанализировал отзывы клиентов. Торжественная церемония объявления и награждения победителей состоится в Москве в «Орион Холле» 20 ноября, сообщили на сайте премии.

«Нам важно, чтобы Премия "ПроДокторов" была по-настоящему народной, поэтому намеренно не учитываем в рейтинге стаж и категорию доктора. На результаты будут влиять только отзывы пациентов, которые оставляли на портале в течение года», — рассказал представитель оргкомитета Премии Сергей Федосов.

Театральная премия «Золотая маска» сезона 2020-2021 годов назвала имена своих номинантов. В список вошли 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций. Это рекордное количество претендентов на престижную премию.