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Родителей-одиночек не смогут привлекать к сверхурочной работе в России без их согласия

Общество
Родителей-одиночек не смогут привлекать к сверхурочной работе в России без их согласия
pixabay.com  /  RitaE

Москва, 19 ноября. Новый закон о недопустимости привлечения родителей-одиночек и сотрудников с тремя детьми к сверхурочной работе подписал президент России Владимир Путин.

Согласно закону, таких сотрудников можно привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также направлять в командировку только с их согласия. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, речь идет о родителях-одиночках с детьми до 14 лет и родителях с тремя и более несовершеннолетними детьми. Привлекать их к вышеуказанным формам работы станет возможно только с письменного согласия. Те же дополнительные гарантии касаются и инвалидов.

Владимир Путин ранее подписал закон о пополнении бюджета ПФР за счет средств коррупционеров. Согласно документу, бюджет ПФР будет получать средства, конфискованные у лиц, совершивших коррупционные преступления.

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