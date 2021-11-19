Хлебникова пришла в сознание и впала в истерику от шока

Москва, 19 ноября. Певица Марина Хлебникова, серьезно пострадавшая во время пожара в собственной квартире в Москве, приходила в сознание. Однако из-за шока у нее случилась истерика и врачам пришлось погрузить ее в искусственную кому.

У певицы более 50% ожогов тела, ее лицо сильно пострадало, а волосы сгорели, поэтому ее практически невозможно узнать. Она находится в НИИ им. Склифосовского.

Также Хлебникова получила серьезные ожоги груди, кистей рук, бедер и живота. Певицу подключили к аппарату ИВЛ.