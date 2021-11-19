Кировчанин Владислав Фокин завоевал Кубок мира по рукопашному бою

Киров, 19 ноября. Спортсмен из Кирова Владислав Фокин победил на соревнованиях за Кубок мира, проходивших в Москве. После этого успеха боец был удостоен звания «Мастер спорта международного класса». В турнире принимали участие более 300 спортсменов из 37 стран, передает портал «Свойкировский.рф».

Владислав Фокин выступал в весовой категории до 90 килограммов. Он продемонстрировал великолепную технико-тактическую и физическую подготовку, а также незаурядный бойцовский характер и впервые победил в таких престижных международных соревнованиях. Ранее Владислав уже был чемпионом на мировом первенстве среди юниоров, побеждал на чемпионате и Кубке России, дважды был серебряным и один раз бронзовым призером Кубка мира. И вот впервые международный трофей оказался в руках молодого спортсмена из Кирова. Сейчас Владислав Фокин — один из лидеров сборной России по рукопашному бою.

Ранее ФАН рассказывал о победе калининградца Алексея Беккера на чемпионате России по бодибилдингу. Он выиграл этот турнир уже в шестой раз.