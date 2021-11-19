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Семьи погибших от COVID-19 требуют импичмента президента Бразилии

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 14:09
Весь мир
Семьи погибших от COVID-19 требуют импичмента президента Бразилии
Global Look Press  /  R4924_italyphotopress / www.imago-images.de

Бразилиа, 19 ноября. Семьи погибших от COVID-19 бразильцев требуют импичмента для президента страны Жаира Болсонару. Соответствующий запрос будет направлен в начале декабря в Национальный конгресс страны.

Президента обвиняют в нецелевом использовании государственных средств, шарлатанстве, подстрекательстве к преступлению, подделке документов, а также в преступлениях против человечности. В докладе кроме того фигурируют три сына главы государства.

Помимо членов семей погибших от COVID-19, обращение также подпишут ряд юристов, которые входили в комиссию по расследованию борьбы с пандемией. В частности, Мигель Реале Жуниор, Сильвия Штайнер, Хелена Лобо да Коста, Александр Вундерлих, Жозе Рожерио Круз э Туччи и другие.

Расследование в отношении президента завершилось в октябре. Члены специальной комиссии нашли множество нарушений, допущенных администрацией Болсонару при борьбе с пандемией. По их мнению, политика главы страны ухудшила ситуацию с пандемией в Бразилии, где более 600 тысяч человек стали жертвами СOVID-19. Участники обвинили президента, а также 77 человек и две компании в совершении преступлений. Сенат Бразилии также поддержал обвинения против Болсонару.

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