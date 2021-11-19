В «черную пятницу» Amazon столкнется с глобальной забастовкой

Сиэтл, 19 ноября. На «черную пятницу» 26 ноября группа профсоюзов по всему миру наметила провести акции протеста и забастовки против компании Amazon.

Профсоюзы и активисты в десятках стран мира, объединившиеся под общим лозунгом «Заставь Amazon платить», планируют устроить 26 ноября масштабный демарш в отношении компании Amazon. Речь идет о забастовке водителей службы доставки Amazon в Италии, грузчиков на складах во Франции, митингах на строительных площадках и перед региональными представительствами компании по всему миру, сообщает «Солидарность».

С помощью подобного бунта профсоюзы намерены принудить Amazon гарантировать прожиточный минимум своим работникам, уважать их право на участие в профсоюзах, перечислять больше налогов, а также взять курс на достижение экологической устойчивости.

Ранее ФАН сообщал о стремлении работников склада Amazon JFK8 в нью-йоркском Статен-Айленде создать совершенно новый собственный профсоюз Amazon Labor Union, чтобы эффективно отстаивать свои законные права.