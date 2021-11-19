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Телеведущий Попов призвал привлечь ВСУ к ответственности за гибель детей в Донбассе

Общество
Телеведущий Попов призвал привлечь ВСУ к ответственности за гибель детей в Донбассе
instagram.com  /  @popovrtr

Москва, 19 ноября. Виновные в гибели мирных жителей Донбасса, в том числе детей, украинские военные и политики в конечном счете будут привлечены к ответственности, заявил российский телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов.

Журналист отреагировал на новость о том, что граждане ДНР направили официальное обращение в адрес ряда международных организаций с призывом расследовать преступления, совершаемые украинской властью в Донбассе на протяжении семи лет. Попов назвал чрезвычайно важными подобные иски, отметив, что сбор данных о бесчинствах ВСУ не является напрасным трудом, передают «Народные Новости».

«Документы, заявления, фиксирование фактов военных преступлений киевского режима необходимо собирать для того, чтобы в будущем, а оно непременно настанет, эти люди понесли наказание», — призвал депутат.

По его словам, справедливость обязательно восторжествует. Попов подчеркнул, что современные технологии позволяют сегодня установить конкретных людей, на которых лежит ответственность за гибель 91 ребенка в Донбассе.

«С нынешними техническими средствами мы можем персонально вычислить кто ответственен за каждую смерть в Донбассе, и многое уже в этом направлении сделано. Поэтому на месте тех, кто глумится над народом Донбасса, над русскими людьми, которые в Донбассе проживают, я бы не расслаблялся, возмездие конечно придет за ними», — подытожил Попов.

Ранее российский социолог Максим Шугалей сообщил, что Киев совершает серьезные военные преступления на юго-востоке Украины. Он заявил, что ответственные за это должны быть наказаны.

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