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Ушел из жизни секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов

Общество
Ушел из жизни секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 19 ноября. Ушел из жизни журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов. Ему был 91 год, сообщает РИА Новости.

О смерти журналиста сообщил бывший зампредседателя Агентства печати "Новости" Владимир Милютенко. Он назвал Богомолова удивительной творческой личностью.

Анатолий Богомолов родился в 1930 году. После окончания Московского историко-архивного института стал членом комиссии ВС СССР по освобождению заключенных в Магаданской области. Уже с 1961 года был 1-й секретарем Тенкинского райкома ВЛКСМ. У него осталась жена, дочь, два внука и два правнука.

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