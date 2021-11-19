Ушел из жизни секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов

Москва, 19 ноября. Ушел из жизни журналист, секретарь Союза журналистов России Анатолий Богомолов. Ему был 91 год, сообщает РИА Новости.

О смерти журналиста сообщил бывший зампредседателя Агентства печати "Новости" Владимир Милютенко. Он назвал Богомолова удивительной творческой личностью.

Анатолий Богомолов родился в 1930 году. После окончания Московского историко-архивного института стал членом комиссии ВС СССР по освобождению заключенных в Магаданской области. Уже с 1961 года был 1-й секретарем Тенкинского райкома ВЛКСМ. У него осталась жена, дочь, два внука и два правнука.