Путин обсудил с Совбезом вопросы работы России в рамках ООН

Москва, 19 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ вопросы работы государства в рамках ООН и других международных структур.

Уточняется, что во время совещания российский лидер также затронул вопрос борьбы с пандемией COVID-19. Путин отметил, что Москва активно работает на различных международных площадках и организациях, прежде всего — в ООН и региональных структурах.

«Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией, требует объединения усилий международного сообщества, мы об этом много раз с вами говорили. Поэтому очень важно, как строится эта наша работа по самым разным направлениям, в том числе и по тому, которое сейчас мной было обозначено», — заявил президент РФ.

Ранее глава государства рассказал, что российская сторона предлагает провести встречу представителей стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании Коллегии МИД РФ.