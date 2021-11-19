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Адвокат Моргенштерна опроверг новые проверки СК РФ в отношении рэпера

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 13:53
Общество
Адвокат Моргенштерна опроверг новые проверки СК РФ в отношении рэпера
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 19 ноября. Рэпер Моргенштерн и его команда еще не получали уведомлений о новых проверках со стороны правоохранительных органов, заявил адвокат Сергей Жорин.

Рэпера Моргенштерна заподозрили в новых эпизодах пропаганды наркотиков. По некоторым данным, Следственный комитет РФ ознакомился с творчеством музыканта. Однако адвокат Жорин опроверг эти сообщения в беседе с ФАН.

По словам представителя звезды, возможность повторных проверок действительно существует. Тем не менее, Следственный комитет РФ все еще не предпринял никаких действий в отношении Моргенштерна.

Певица Маша Распутина ранее резко отреагировала на эпатажный имидж рэпера в шоу «Алена, блин!». Артистка назвала Моргенштерна «человеком из ада» и осудила его за пропаганду среди молодой аудитории.

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