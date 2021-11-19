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Центробанк повысил курсы доллара и евро перед выходными

Экономика
Центробанк повысил курсы доллара и евро перед выходными
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 19 ноября. Банк России установил официальные курсы иностранных валют с расчетом на 20 ноября. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регулятора.

Согласно Центробанку РФ, курс доллара составляет 72,7617 рубля, что на 15,95 копейки выше предыдущего показателя. Евро вырос на 32,62 копейки, до 82,5845 рубля.

Тем временем биржевые курсы доллара и евро демонстрируют рост. Доллар торгуется по 73,44 рубля, а евро — по 82,91 рубля. Стоимость нефти эталонной марки Brent составляет 80,36 доллара за баррель.

Аналитик банка «Открытие» Максим Петроневич ранее отмечал, что рубль может незначительно ослабнуть к доллару в ноябре. По его словам, основной угрозой для российской валюты выступает возможная коррекция мировых котировок нефти. Еще одной причиной снижения стоимости рубля является усиление геополитической напряженности.

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