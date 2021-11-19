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Гарик Сукачев вспомнил, как вместе с Ефремовым устроил погром в отеле

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 13:45
Шоу-бизнес
Гарик Сукачев вспомнил, как вместе с Ефремовым устроил погром в отеле
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 19 ноября. Музыкант Гарик Сукачев вспомнил о хулиганских выходках, которые он проделывал вместе с актером Михаилом Ефремовым. Однажды приятели устроили в отеле погром, после чего на два года стали персонами нон грата.

Артисты дружат уже несколько лет. В молодости они были настоящими хулиганами и позволяли себе дерзкие выходки для поддержания эпатажного имиджа. Сукачев вспомнил, как однажды его рок-группа «Бригада-С» остановилась в гостинице «Москва» в Санкт-Петербурге. Вместе с ними жили артисты театра-студии «Современник-2», среди которых был и Ефремов.

«Нам дали два люкса. Мой номер полностью уничтожили, а вот все остальное было у Михаила Ефремова… Дальше, это не шутка, два года висело объявление, что запрещено селить Сукачева и Ефремова», — рассказал музыкант в эфире программы «Музыкалити».

По словам певца, он действовал в рамках своего имиджа. Каждый приличный рокер должен был что-то выбросить из окна гостиничного номера, указал Сукачев. Тогда артисту было весело, он все крушил и таким образом поддерживал статус рок-звезды.

Хулиганство артист оставил в молодости. Сегодня он примерный отец, впитывающий двух детей. Недавно он показывал поклонникам архивное фото с дочерью.

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ефремов сукачев хулиганство
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