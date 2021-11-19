Мишустин сделал замечание коллегам из Киргизии на своем выступлении в Ереване

Ереван, 19 ноября. Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване, где ему помешали представители Киргизии.

Во время выступления председателя российского правительства представители республики шумно себя вели, поэтому Мишустину пришлось сделать им замечание.

«Очень громко. Друзья, просто я не слышу себя. Простите, пожалуйста», — отметил российский премьер.

В ходе своего выступления Мишустин сообщил, что Россия выдвинула Москву в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO в 2030 году.

Ранее сообщалось, что Мишустин назначил на новые направления первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Председатель правительства принял решение для оптимизации работы по поручению президента России.