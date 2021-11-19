Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 14:51
14:49
Политика
МИД Украины ждет от президента Болгарии опровержения слов о российском Крыме
14:49
Армия
Захарова в ответ на призывы Столтенберга напомнила о последствиях амбиций НАТО
14:49
Общество
Вице-премьер Голикова призвала россиян вакцинироваться от COVID-19 перед Новым годом
14:47
Шоу-бизнес
Уколы для диабетиков избавили Пугачеву от лишнего веса
14:46
Шоу-бизнес
Певица Гулькина рассказала о последнем разговоре с пострадавшей при пожаре Хлебниковой
14:46
Армия
19FortyFive: США хотят обезопасить военные аэродромы с помощью новой системы RADAS
14:45
Экономика
Украина вскоре может лишиться половины запасов газа
14:44
Происшествия
Группа противников QR-кодов ворвалась в здание Роспотребнадзора в Волгограде
14:44
Общество
Москва стала лидером среди городов России по коллективному иммунитету к COVID-19
14:41
Политика
Грузинский омбудсмен Ломджария сообщила о заболевании мозга у Саакашвили
Все новости

Мишустин сделал замечание коллегам из Киргизии на своем выступлении в Ереване

Политика
Мишустин сделал замечание коллегам из Киргизии на своем выступлении в Ереване
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Ереван, 19 ноября. Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване, где ему помешали представители Киргизии.

Во время выступления председателя российского правительства представители республики шумно себя вели, поэтому Мишустину пришлось сделать им замечание.

«Очень громко. Друзья, просто я не слышу себя. Простите, пожалуйста», — отметил российский премьер.

В ходе своего выступления Мишустин сообщил, что Россия выдвинула Москву в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO в 2030 году.

Ранее сообщалось, что Мишустин назначил на новые направления первого вице-премьера Андрея Белоусова и вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Председатель правительства принял решение для оптимизации работы по поручению президента России.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Мишустин сделал замечание коллегам из Киргизии на своем выступлении в Ереване
киргизия мишустин замечание
Комментировать