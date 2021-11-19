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Полиция застрелила молодого футболиста клуба «Барракас Сентраль» в Аргентине

Происшествия
Полиция застрелила молодого футболиста клуба «Барракас Сентраль» в Аргентине
Пресс-служба Сената Аргентины

Буэнос-Айрес, 19 ноября. Сотрудники правоохранительных органов застрелили 17-летнего футболиста клуба «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса. Трагедия произошла в районе Барракас на юго-востоке аргентинской столицы.

Согласно данным газеты Marca, Гонсалес вместе с приятелями ехал на машине — в какой-то момент полицейские открыли огонь по транспортному средству. Полицейские в рапорте указали, что молодые люди протаранили автомобиль представителей правоохранительных органов.

При этом футбольный клуб «Барракас Сентраль» не согласен с этой версией и требует честного расследования. На ближайшие несколько дней в команде объявлен траур — матчи и тренировки проводиться не будут.

Ранее сообщалось, что полицейский застрелил жительницу Флориды, посчитав, что она угрожает ему лопатой.

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футбол полиция гонсалес барракас сентраль
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