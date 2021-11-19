Сосед госпитализированной после пожара Хлебниковой заявил, что никогда не видел ее пьяной

Москва, 19 ноября. Сосед знаменитой певицы Марины Хлебниковой подчеркнул, что у него были хорошие отношения с артисткой, квартира которой сгорела в ночь на 19 ноября.

Идеальными отношения между соседями нельзя назвать. По словам жильца, омрачало их иногда то, что Хлебникова заливала чужую квартиру, однако это не мешало им уважительно общаться друг с другом.

«Вежливая, все нормально с ней было, кроме того, что заливала нас. Пьяной не видел ее никогда, я с ней не пил и пьяной не видел», — отметил сосед в разговоре с РЕН ТВ.

По некоторым данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Артистка была доставлена в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Популярная певица впала в кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.