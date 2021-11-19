Путин подписал закон о пополнении бюджета ПФР за счет средств коррупционеров

Москва, 19 ноября. Президент РФ Владимир Путин одобрил законодательные изменения, дополняющие перечень источников формирования бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). Подписанный главой государства документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был принят Госдумой 21 октября 2021 года, а 10 ноября его одобрили в Совфеде. Согласно документу, бюджет ПФР будет получать средства, конфискованные у лиц, совершивших коррупционные преступления.

Действующее законодательство предусматривает, что бюджет ПФР формируется за счет страховых взносов и средств федерального бюджета, а также сумм пеней и других финансовых санкций, доходов от инвестирования временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физлиц и организаций.

Пенсионный фонд ранее напомнил о правах россиян на получение накопительных выплат. Речь идет о мужчинах 1953-1966 годов рождения и женщинах 1957-1966 годов, которые имеют пенсионные накопления.