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Путин подписал закон о пополнении бюджета ПФР за счет средств коррупционеров

Экономика
Путин подписал закон о пополнении бюджета ПФР за счет средств коррупционеров
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 19 ноября. Президент РФ Владимир Путин одобрил законодательные изменения, дополняющие перечень источников формирования бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). Подписанный главой государства документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был принят Госдумой 21 октября 2021 года, а 10 ноября его одобрили в Совфеде. Согласно документу, бюджет ПФР будет получать средства, конфискованные у лиц, совершивших коррупционные преступления.

Действующее законодательство предусматривает, что бюджет ПФР формируется за счет страховых взносов и средств федерального бюджета, а также сумм пеней и других финансовых санкций, доходов от инвестирования временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физлиц и организаций.

Пенсионный фонд ранее напомнил о правах россиян на получение накопительных выплат. Речь идет о мужчинах 1953-1966 годов рождения и женщинах 1957-1966 годов, которые имеют пенсионные накопления.

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