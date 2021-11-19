Индия отказалась открыть стратегические запасы нефти по просьбе США

Нью-Дели, 19 ноября. Власти Индии отклонили просьбу администрации президента США Джо Байдена рассмотреть возможность высвобождения части нефти из стратегических резервов. Об этом заявил министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури, сообщает Times of India.

Соединенные Штаты предлагали высвободить долю черного золота из стратегических резервов для их последующей продажи на мировом рынке с целью сокращения мировых цен на этот энергоноситель.

«Стратегические запасы нефти никогда не предназначались для такой ситуации. Стратегические резервы нефти созданы на случай форс-мажора — стихийных бедствий или войны, если поставки этого сырья прекратятся», — цитирует издание министра.

Стоимость нефти вряд ли достигнет 100 долларов за «бочку» в ближайшее время. Такое мнение выразил президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.