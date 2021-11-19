Друг Хлебниковой вспомнил важное для певицы событие накануне пожара

Москва, 19 ноября. Поэт Герман Витке рассказал о творческих планах певицы Марины Хлебниковой, госпитализированной в тяжелом состоянии после пожара. По его словам, звезда хотела уехать на гастроли.

В последний раз друг Хлебниковой виделся с исполнительницей на поминках его матери, которая умерла 40 дней назад. По его словам, артистка хорошо выглядела и была в нормальном состоянии.

Как указал Витке, звезда строила планы на будущее. Пару дней назад популярная певица вернулась из Петербурга, где у нее проходили съемки клипа. Это было важным событием для знаменитости.

«Она была полна планов, уже на ходу клип монтировали. Позавчера она вернулась с гастролей домой, собиралась на новые гастроли. Это было очень важно для нее. Никакой депрессии не было», — подчеркнул приятель 56-летней певицы в беседе с NEWS.ru.

Квартира Хлебниковой в Москве сгорела в ночь на 19 ноября. По предварительным данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Артистку госпитализировали в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.