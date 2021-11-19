Трагедия Марины Хлебниковой могла быть связана с продолжительной депрессией

Москва, 19 ноября. Певица Марина Хлебникова столкнулась с психологическими проблемами из-за трудностей в карьере и личной жизни. Артистке могла потребоваться психологическая помощь незадолго до пожара.

Марина Хлебникова находится в искусственной коме после трагического инцидента в московской квартире. В доме артистки произошел пожар, в результате которого она получила обширные ожоги. Однако проблемы начались в жизни звезды еще до происшествия. Так, журналист Денис Сорокин убежден, что Хлебникова страдала от продолжительной депрессии.

«Конечно, во всем произошедшем виноват жестокий мир шоу-бизнеса. В 1990-х Марина была суперзвездой, но, к сожалению, удержаться на вершине не получилось. И, конечно, ее добила трагедия с первым мужем. Она старалась держаться», — поделился журналист в комментарии изданию «Собеседник».

Артистка находится в НИИ им. Н. В. Склифосовского, куда была доставлена после пожара. Хлебникова оказалась в ожоговой реанимации, ее состояние оценивается как крайне тяжелое, передает «Вечерняя Москва».

Вскоре после госпитализации певицы началось изучение версий инцидента. Так, предположение о пожаре из-за неисправной проводки признали несостоятельным.