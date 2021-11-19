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Карелия оказалась в числе поставщиков спортивных тренажеров для военных из стран НАТО

Армия
Карелия оказалась в числе поставщиков спортивных тренажеров для военных из стран НАТО
Global Look Press  /  Lubos Pavlicek

Сочи, 19 ноября. Спортивные тренажеры, которые производят в Карелии, пользуются большой популярностью среди военных в странах НАТО, заявил министр экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев.

Выступая в рамках международного форума «Два дня патентной аналитики», он обратил внимание на то, что Карелия активно использует свое географическое расположение. Находясь на границе с Евросоюзом, она успешно следует европейским трендам, заметил Ермолаев. Это позволило Карелии стать вторым регионом Северо-Западного федерального округа по показателям изобретательной активности. Опережает республику только Санкт-Петербург.

Карелия оказалась в числе поставщиков спортивных тренажеров для военных из стран НАТО
nato.int / NATO

Следующее заявление министра поставило в неловкое положение Североатлантический альянс. По словам Ермолаева, страны НАТО активно приобретают в Карелии спортивные тренажеры для своих вооруженных сил, пишет «Экономика сегодня».

«Активность в республике возросла. Есть интересные компании, среди них признанный лидер российского и международного спортивного оборудования — MB Barbell. Страны НАТО для своих армий покупают в Карелии спортивные тренажеры», — сказал министр.

Форум «Два дня патентной аналитики» проходит 18 и 19 ноября в Сочи. Организаторами мероприятия выступили Роспатент, фонд «Талант и успех», а также образовательный центр «Сириус».

Как сообщалось ранее, дальше всех стран НАТО в вопросах сотрудничества с Россией пошла Турция, купившая зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Кроме того, как сообщает RT, Анкара изучает возможность приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57.

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россия нато карелия ермолаев
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