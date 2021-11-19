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Анекдот Норкина об измене жены с американским полицейским рассмешил гостей «Места встречи»

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 13:19
Общество
Анекдот Норкина об измене жены с американским полицейским рассмешил гостей «Места встречи»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 19 ноября. Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин рассмешил зрителей, рассказав им анекдот про измену жены с американским полицейским. Публика буквально рыдала от смеха.

Норкин умеет разрядить обстановку в студии классическим анекдотом. На этот раз он сразил зрителей наповал, рассказав забавную историю о предательстве жены.

События происходят на американской автотрассе, начинает рассказывать телеведущий. По дороге едет мужчина и вдруг замечает, что за ним гонится полицейский автомобиль. Однако молодой человек не останавливается и продолжает движение. Полицейский, в свою очередь, решает не прекращать погоню. В конце концов водитель тормозит у обочины.

«Подходит к автомобилю полицейский:

— Сэр, вы нарушили правила — не остановились по моему требованию. Но я готов вас отпустить, если вы назовете вескую тому причину», — начинает озвучивать диалог между нарушителем и блюстителем порядка ведущий.—— —

— Знаете, неделю назад от меня жена убежала к полицейскому. Я, когда увидел, что за мной едет полицейская машина, то подумал, что она к вам сбежала, а вы ее вернуть хотите.

— Хорошего дня, сэр», — закончил Норкин.

Шутка про измену жены с американским копом зрителям очень понравилась, судя по их смеху.

Ранее телеведущий Андрей Норкин рассмешил гостей своего ток-шоу анекдотом об американских ученых в Одессе. Известный шоумен не боится шутить на остросоциальные темы.

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норкин место встречи анекдот
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