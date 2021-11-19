Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 14:50
14:49
Политика
МИД Украины ждет от президента Болгарии опровержения слов о российском Крыме
14:49
Армия
Захарова в ответ на призывы Столтенберга напомнила о последствиях амбиций НАТО
14:49
Общество
Вице-премьер Голикова призвала россиян вакцинироваться от COVID-19 перед Новым годом
14:47
Шоу-бизнес
Уколы для диабетиков избавили Пугачеву от лишнего веса
14:46
Шоу-бизнес
Певица Гулькина рассказала о последнем разговоре с пострадавшей при пожаре Хлебниковой
14:46
Армия
19FortyFive: США хотят обезопасить военные аэродромы с помощью новой системы RADAS
14:45
Экономика
Украина вскоре может лишиться половины запасов газа
14:44
Происшествия
Группа противников QR-кодов ворвалась в здание Роспотребнадзора в Волгограде
14:44
Общество
Москва стала лидером среди городов России по коллективному иммунитету к COVID-19
14:41
Политика
Грузинский омбудсмен Ломджария сообщила о заболевании мозга у Саакашвили
Все новости

Словения начала выдачу туристических виз россиянам

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 13:18
Общество
Словения начала выдачу туристических виз россиянам
wikipedia.org  /  Szeder László

Любляна, 19 ноября. Власти Словении приняли решение возобновить выдачу всех типов виз гражданам России, в том числе туристических.

Страна уже одобрила вакцину против коронавируса «Спутник V», а с 19 ноября начинается оформление всех видов виз для россиян. Об этом сообщается на официальном сайте посольства республики в Москве.

Заявление на документ можно подавать через центры VFS Global. Также для въезда в республику будет необходимо предоставить сертификат о вакцинации «Спутником V». Могут приехать и те туристы, которые переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Как стало известно ранее, Ростуризм разработал комплекс мер по спасению отрасли в эпоху пандемии. В ведомстве отметили, что российские путешественники в этот период защищены от банкротства туроператоров меньше всего.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Словения начала выдачу туристических виз россиянам
россия визы туризм словения
Комментировать