Словения начала выдачу туристических виз россиянам

Любляна, 19 ноября. Власти Словении приняли решение возобновить выдачу всех типов виз гражданам России, в том числе туристических.

Страна уже одобрила вакцину против коронавируса «Спутник V», а с 19 ноября начинается оформление всех видов виз для россиян. Об этом сообщается на официальном сайте посольства республики в Москве.

Заявление на документ можно подавать через центры VFS Global. Также для въезда в республику будет необходимо предоставить сертификат о вакцинации «Спутником V». Могут приехать и те туристы, которые переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Как стало известно ранее, Ростуризм разработал комплекс мер по спасению отрасли в эпоху пандемии. В ведомстве отметили, что российские путешественники в этот период защищены от банкротства туроператоров меньше всего.