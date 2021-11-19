Житель Омской области признался в убийстве 25-летней давности

Омск, 19 ноября. Житель Омской области сознался в убийстве друга, которое произошло четверть века назад, сообщает «Омск-Информ».

В Омском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК вынуждены были возобновить расследование уголовного дела 25-летней давности, которое давно зашло в тупик. Выяснить, куда 4 апреля 1996 года пропал 28-летний житель Омска, отправившийся в поселок Любинский, чтобы продать свою машину, не представлялось возможным.

Все встало на свои места, когда житель Омской области признался в убийстве своего друга. Оказалось, что во время распития алкоголя произошел конфликт, в результате которого мужчина нанес собутыльнику смертельные ранения. Тело он сначала закопал в лесополосе, а спустя время скинул в реку. Следователи продолжают уточнять обстоятельства преступления.

Ранее ФАН сообщал, что житель Москвы явился в полицию с повинной и признался в массовом убийстве. По его словам, он убил четырех человек, а тела закопал.