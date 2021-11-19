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Путин продлил договор с Китаем об уведомлениях о пусках ракет до 2030 года

Политика
Путин продлил договор с Китаем об уведомлениях о пусках ракет до 2030 года
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 19 ноября. Российский лидер Владимир Путин ратифицировал протокол о продлении договора с Китаем об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет.

Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что соглашение между странами продлевается до 16 декабря 2030 года.

Отмечается, что в рамках договоренностей стороны обязуются уведомлять друг друга о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических и космических ракет-носителей, также уточняются временные рамки предоставления таких уведомлений, срок их действия и перечень данных, содержащихся в уведомлениях. Известно, что КНР уже выполнила все необходимые процедуры по ратификации протокола.

Ранее президент России заявил, что Москва и Пекин будут расширять партнерство, несмотря на попытки Запада вбить клин между странами. По его словам, двусторонние отношения государств достигли наивысшего уровня за всю историю.

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