Ургант спародировал признания Валерия Рашкина после охоты на лося

Москва, 19 ноября. Телеведущий Иван Ургант высмеял новость про депутата Валерия Рашкина, который на камеру сознался в убийстве лося. Пародию показали в эфире Первого канала.

Иван Ургант часто иронизирует над актуальными событиями в мире в эфире программы «Вечерний Ургант». Так, одной из самых громких новостей стало видео-признание депутата Валерия Рашкина, которого застали после охоты на лося. Телеведущий спародировал исповедь чиновника в дуэте с Дмитрием Хрусталевым.

«Я достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел… «И вот здесь вспоминается великая фраза гениального Антона Чехова: если в багажнике твоей машины лежит ружье с тепловизором, рано или поздно оно выстрелит», — пошутил Ургант.

Инцидент произошел 29 октября в Лысогорском районе. Рашкина застали с мертвым лосем в машине, однако депутат настаивал, что нашел животное уже убитым.

Лишь 18 ноября чиновник решился сделать признание. Рашкин сообщил, что солгал во время дачи показаний касательно инцидента. При этом он назвал себя жертвой обстоятельств.