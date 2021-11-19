Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 13:22
13:22
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту пропажи школьника в Судаке
13:21
Спорт
Власти Китая пригласили Путина на Олимпиаду в Пекин
13:21
Общество
«Разоблачение провокации против депутата Рашкина»: Роман Носиков в своем памфлете требует «оправдания» политика
13:21
Армия
Карелия оказалась в числе поставщиков спортивных тренажеров для военных из стран НАТО
13:19
Общество
Анекдот Норкина об измене жены с американским полицейским рассмешил гостей «Места встречи»
13:17
Общество
Словения начала выдачу туристических виз россиянам
13:15
Политика
Путин продлил договор с Китаем об уведомлениях о пусках ракет до 2030 года
13:13
Общество
Ургант спародировал признания Валерия Рашкина после охоты на лося
13:11
Политика
Санду подтвердила необходимость продолжить диалог с Россией по Приднестровью
13:10
Весь мир
Леонков о применении ударных дронов в ДНР и ЛНР: ВСУ грубо нарушают все соглашения
Все новости

Санду подтвердила необходимость продолжить диалог с Россией по Приднестровью

Политика
Санду подтвердила необходимость продолжить диалог с Россией по Приднестровью
wikipedia.org  /  European People's Party / CC BY 2.0

Кишинев, 19 ноября. Молдавии необходимо продолжить диалог с Россией по Приднестровью, несмотря на разногласия. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

Глава Молдавии прокомментировала диалог с Россией. По ее словам, Кишинев хочет иметь прагматичные и конструктивные отношения с Москвой и прилагает к этому усилия, результат которых зависит об обеих сторон.

«По приднестровскому вопросу наши мнения часто расходятся, но нам нужно продолжать диалог, потому что нет другого варианта для решения этих проблем», — сказала Санду на пресс-конференции в пятницу.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский в сентябре заявил о готовности попросить Россию признать республику, когда наступит «определенный момент». Политик напомнил, что по итогам прошедшего в 2006 году референдума 97% местных жителей проголосовали за вхождение в состав РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Санду подтвердила необходимость продолжить диалог с Россией по Приднестровью
приднестровье молдавия Санду
Комментировать