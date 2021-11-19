Санду подтвердила необходимость продолжить диалог с Россией по Приднестровью

Кишинев, 19 ноября. Молдавии необходимо продолжить диалог с Россией по Приднестровью, несмотря на разногласия. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

Глава Молдавии прокомментировала диалог с Россией. По ее словам, Кишинев хочет иметь прагматичные и конструктивные отношения с Москвой и прилагает к этому усилия, результат которых зависит об обеих сторон.

«По приднестровскому вопросу наши мнения часто расходятся, но нам нужно продолжать диалог, потому что нет другого варианта для решения этих проблем», — сказала Санду на пресс-конференции в пятницу.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский в сентябре заявил о готовности попросить Россию признать республику, когда наступит «определенный момент». Политик напомнил, что по итогам прошедшего в 2006 году референдума 97% местных жителей проголосовали за вхождение в состав РФ.