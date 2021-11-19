Даниил Медведев подытожил выступление в группе на Итоговом турнире АТР

Турин, 19 ноября. Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о своем выступлении в групповом турнире на Итоговом чемпионате ATP. Теннисист выиграл все три матча, победив поляка Хуберта Хуркача, немца Александра Зверева и итальянца Янника Синнера.

Он указал на то, что во всех трех матчах ему удавалось хорошо подавать, что также стало залогом успеха.

«Считаю, что во всех трех матчах я очень хорошо подавал. Сегодня в матче с Синнером соперник впервые сделал брейк. Я сделал много эйсов, первая подача шла. Когда выигрываешь все три матча, тебе нравится все. Но здесь быстрый корт, и подача по-настоящему важна», — цитирует россиянина пресс-служба ATP.

В полуфинале соперником Медведева станет либо россиянин Андрей Рублев, либо представитель Норвегии Каспер Рууд. В другом полуфинальном матче встретятся первая ракетка мира Новак Джокович и немецкий теннисист Александр Зверев.