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Некоторые пенсионеры в России получат выплату в 12 585 рублей

Экономика
Некоторые пенсионеры в России получат выплату в 12 585 рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 ноября. Новую выплату в размере почти 13 тысяч рублей обещают определенной категории жителей пенсионного возраста.

Государственная дума в I чтении приняла проект закона, который предполагает учреждение ежемесячных надбавок. Очередные выплаты станут доступны пенсионерам, причастным к спорту.

Предполагается, что новый вид социальной поддержки распространят на тренеров, которые тренировали чемпионов таких мероприятий, как Олимпиады, либо Паралимпиады. Парламентарии посчитали, что налицо несправедливое разделение, когда прибавку к пенсии получают только олимпийские чемпионы, но не получают их наставники.

Надбавка в размере 12 585 рублей будет каждый месяц перечисляться к пенсиям тренеров олимпийских чемпионов Российской Федерации. По оценкам экспертов, государство будет тратить на это каждый год примерно по 30 млн рублей.

Лучше всего начинать формировать свои денежные сбережения на старость после первого дохода, рекомендует руководитель Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

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