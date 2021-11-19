Леонков о применении ударных дронов в ДНР и ЛНР: ВСУ грубо нарушают все соглашения

Обращение граждан Донецкой Народной Республики Виктора Баркалова и Вадима Шулакова в международные организации поможет восстановить справедливость и наказать ВСУ за преступления против мирных жителей, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Жители ДНР рассказали в письме о многочисленных человеческих жертвах среди населения, подвергшегося ударам беспилотного комплекса Bayraktar. В эксклюзивном интервью международной редакции Федерального агентства новостей Леонков рассказал об опасности турецких боевых дронов, попавших в руки военных преступников:

«Нужно понимать, что Минские соглашения не разрешали подобный вид вооружения. Но украинские власти занимаются казуистикой и настаивают о том, что там не было прописано про дроны. Скажем так, в те времена подобных задач не стояло, и заключили то, что заключили. Применение Bayraktar и других летательных аппаратов по линии боевого соприкосновения и внутри территории оно противоречит и грубо нарушает все соглашения. Украинские власти это отрицают, говоря: «мы ничего не нарушаем, потому что мы ничего не подписывали».

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Леонков акцентировал внимание на важности комплексов противовоздушной обороны. По его мнению, ПВО-установки в данный момент являются единственным сдерживающим фактором, не позволяющим беспилотникам обстреливать мирные населенные пункты.

«Я не раз говорил о том, что в ЛНР и ДНР недостаточно противовоздушных комплексов, чтобы перекрыть все небо и линию соприкосновения. Конечно, при боевых столкновениях эти средства ПВО защитников Донбасса станут главными целями. После их уничтожения Bayraktar получат неоспоримое преимущество и начнут основную деятельность — нанесение ударов с воздуха. Это превосходство может стать тотальным. Нужно понимать, что раньше прерогатива на эксплуатацию ударных дронов была у государства, а теперь они используются в откровенно террористических целях. Когда БПЛА стали более доступными, они превратились в настоящую угрозу. Даже китайский гражданский квадрокоптер можно использовать как оружие. С 2016 года боевики научились прикреплять к дронам взрывчатку и гранаты. И это — гражданский экземпляр», — объяснил эксперт.

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Леонков акцентировал внимание на ключевой особенности, делающей Bayraktar машиной смерти для мирного населения. По его словам, все дело в инновационной системе наведения, которая может пеленговать радиосигнал технических устройств без необходимости визуального подтверждения. Именно этой функцией пользуются ВСУ, когда наносят удар по жилым домам и элементам гражданской инфраструктуры:

«Понятное дело, что мирный житель ничего не может сделать против Bayraktar. Возьмем конкретный случай с нашим корреспондентом Юрием Котенком. Они услышали, что по храму нанесен удар, и поехали заснять сюжет как журналисты. Отключили телефоны, приехали, сделали сюжет и подверглись удару. Юрий получил тяжелые ранения. Bayraktar с помощью спутника засек сигналы российских телефонов, установил количество людей, их координаты и самостоятельно нанес удар. Также в Нагорном Карабахе было, что солдат с окопа маме звонил, говорил, что все у него хорошо, а потом в окоп прилетал снаряд с дрона».

Олег Никитин /

Эксперт напомнил о необходимости освещения подобных нарушений человеческих прав и распространения информации о преступлениях против человечности. Леонков заявил, что доказательная база позволит найти преступников и предать их справедливому суду:

«Нужен резонанс. Огласка станет действенной, когда закончится конфликт. Тогда в нужных руках окажутся доказательства вины украинских военнослужащих. Будет своего рода Нюрнбергский процесс. Все эти преступления ведутся и фиксируются. Каждый случай исследуется, собирается фактологический материал. Все это подшивается и ждет своего часа. Подобные обращения нужны. Если мировая общественность начнет поднимать шум, что никто к ним не обращался, их можно будет уличить во лжи. Чтобы никто от ответственности не ушел. Если они сбегут в Европу, например, в исках будут учитываться все обращения. Когда конфликт закончится, это поможет найти всех виновных. Все преступления будут раскрыты, никто не уйдет от ответственности».

Ранее руководитель аналитической группы Telegram-канала Комиссар Яррик представил для международной редакции Федерального агентства новостей детальный разбор актуальных событий в Донбассе. Военный обозреватель выразил надежду на то, что «киевских карателей смогут привести в чувство до того, как прольется кровь русского населения» в Донецкой и Луганской народных республиках. Подробнее о том, что происходит в зоне соприкосновения, а главное — какую опасность несут турецкие беспилотники для жителей и защитников региона, читайте в его новой колонке.