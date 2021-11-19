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Песков: НАТО обманула Россию, пообещав не идти дальше на Восток

Армия
Песков: НАТО обманула Россию, пообещав не идти дальше на Восток
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 19 ноября. Кремль в настоящее время видит дрейф военной инфраструктуры Североатлантического альянса на Восток, провокационные действия и вооружение Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Все эти действия вынуждают принимать ответные меры. По словам Пескова, НАТО и раньше обманывала Россию.

«России пообещали, что НАТО не будет идти дальше на Восток, и потом обманули, и НАТО пошла дальше на Восток. Сейчас очень похожий сценарий наблюдается», — уточнил он.

Песков добавил, что страны Альянса продолжают стремительный процесс вооружения Украины. Россия вынуждена принимать меры по защите и обеспечению своей безопасности и интересов, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Украина и НАТО могут стать главными темами встречи главы России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Их онлайн-переговоры могут состояться до конца 2021 года, добавил он.

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