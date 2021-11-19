Власти Китая пригласили Путина на Олимпиаду в Пекин

Москва, 19 ноября. Президент России Владимир Путин может отправиться в Пекин по случаю зимней Олимпиады. Глава государства получил официальное приглашение.

Решение о возможности такой поездки будет объявлено после согласования всех деталей, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что российские власти негативно отнеслись к идее США выразить протест против зимней Олимпиады.

«Негативно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном бойкоте.

Политик Александр Шерин также высказался о заявлениях Вашингтона. Эксперт уверен, что США получат ответную реакцию со стороны Китая.