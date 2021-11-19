Генерал Бужинский рассказал, какой важный нюанс космических испытаний России вызвал истерику США

Вашингтон, 19 ноября. Истерику в Вашингтоне вызвал не сам факт испытаний ВКС РФ, в ходе которых был уничтожен старый спутник, а один важный показатель, обнуляющий потенциал космических сил США.

В Вашингтоне нервно отреагировали на испытания противоспутникового оружия ВКС РФ. Можно сказать, даже закатили истерику, судя по шуму в крупнейших американских СМИ и странным заявлениям главных функционеров Пентагона вплоть до министра обороны. Но испугали высокопоставленных американцев не сами испытания, закончившиеся уничтожением старого спутника «Целина», а высота, на которой он был сбит. Именно этот важный показатель довел США до форменной истерики.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу «60 минут» поделился генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, подчеркнув, что в Пентагоне впервые за долгое время всерьез испугались за эффективность своих космических сил. Генерал напомнил, что в последний раз Россия проводила подобные испытания с уничтожением спутника в 1982 году. Тогда удар был нанесен по объекту на высоте от 500 до 700 километров.

Федеральное агентство новостей /

Американцы же проделывали подобное в 2008, но на высоте лишь 250 километров. Можно не сомневаться, что в недавних испытаниях ВКС РФ планку, заданную еще при СССР, никто не снижал. То есть Россия показала всему миру, что легко может сбивать любые объекты на такой высоте. А ведь именно в вышеупомянутом «диапазоне» расположены все военные спутники США.

«Я думаю, основная причина истерики США — это высота. Наши испытания прошли на той же высоте. А я хочу напомнить, что диапазон с 500 до 700 километров — это как раз тот диапазон, где работают все военные спутники США. Да и вообще, почему Штаты так озабочены противоспутниковым оружием? Дело в том, что они, в отличие от нас, очень сильно зависят от работы своей группировки спутников. Поэтому их так и впечатлило ювелирное, как сказал глава Пентагона, уничтожение «Целины». США не достигли таких высот во всех смыслах. Россия ведь когда-то предлагала подписать договор о демилитаризации космоса. Штаты отказались. Теперь Россия продемонстрировала потенциал ВКС, который оказался куда более качественного уровня, чем у гипотетического противника. И теперь они действительно испугались. Отсюда такая истерика. Россия, грубо говоря, обнулила американские космические силы, лишила смысла их содержание», — объяснил неадекватную реакцию США генерал.

Бужинский также призвал более жестко отвечать на провокации США и Великобритании в Черном море. Он отметил, что американцы с британцами слишком уверены в своей безнаказанности и будут продолжать лезть на рожон при каждом удобном случае. Однако, если какой-нибудь «Дефендер» в следующий раз пустить на дно, они, наконец, поймут, что в черноморскую акваторию без крайней нужды лучше не соваться. При этом американцы не посмеют развязать большую войну с РФ, так как прекрасно понимают, что не потянут такого противостояния.

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