Столтенберг заявил о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе

Берлин, 19 ноября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американские ядерные ракеты при определенных условиях могут быть размещены на территории Восточной Европы.

В ходе проходящей в Берлине конференции «НАТО Talk 2021» глава Североатлантического альянса объяснил, что американское ядерное оружие может быть переброшено туда, если Германия откажется принимать ядерные силы США у себя, передает RT.

«Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому — ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», — сообщил генсек НАТО.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что президент России Владимир Путин одним заявлением дал понять США, что ядерное противостояние с Москвой обернется для Вашингтона катастрофой. По его словам, на Западе должны знать о неизбежности возмездия в случае атаки.