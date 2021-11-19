Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

Москва, 19 ноября. Поправки президента России Владимира Путина о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума поступили в Государственную думу. Об этом сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Президент ранее предложил увеличить эти величины в 2022 году на 8,6% из-за высокой инфляции. Таким образом, МРОТ и прожиточный минимум должны будут вырасти до 13 890 и 12 654 рублей. В настоящее время прожиточный минимум в РФ составляет 11 653 рубля, а МРОТ — 12 792 рубля.

«Сразу хочу сказать, это поправки в базовые законы, которые будут рассматривать наши коллеги из социального комитета. Но мы с вами прекрасно понимаем, что поправки в базовые законы должны быть обеспечены финансированием», — рассказал Макаров.

Как стало известно ранее, на индексацию прожиточного минимума и МРОТ в 2022 году потребуется не менее 30 млрд рублей. Эти деньги будут выделены из федерального бюджета.