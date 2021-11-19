Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 13:22
13:22
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту пропажи школьника в Судаке
13:21
Спорт
Власти Китая пригласили Путина на Олимпиаду в Пекин
13:21
Общество
«Разоблачение провокации против депутата Рашкина»: Роман Носиков в своем памфлете требует «оправдания» политика
13:21
Армия
Карелия оказалась в числе поставщиков спортивных тренажеров для военных из стран НАТО
13:19
Общество
Анекдот Норкина об измене жены с американским полицейским рассмешил гостей «Места встречи»
13:17
Общество
Словения начала выдачу туристических виз россиянам
13:15
Политика
Путин продлил договор с Китаем об уведомлениях о пусках ракет до 2030 года
13:13
Общество
Ургант спародировал признания Валерия Рашкина после охоты на лося
13:11
Политика
Санду подтвердила необходимость продолжить диалог с Россией по Приднестровью
13:10
Весь мир
Леонков о применении ударных дронов в ДНР и ЛНР: ВСУ грубо нарушают все соглашения
Все новости

Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 13:01
Экономика
Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 19 ноября. Поправки президента России Владимира Путина о повышении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума поступили в Государственную думу. Об этом сообщил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Президент ранее предложил увеличить эти величины в 2022 году на 8,6% из-за высокой инфляции. Таким образом, МРОТ и прожиточный минимум должны будут вырасти до 13 890 и 12 654 рублей. В настоящее время прожиточный минимум в РФ составляет 11 653 рубля, а МРОТ — 12 792 рубля.

«Сразу хочу сказать, это поправки в базовые законы, которые будут рассматривать наши коллеги из социального комитета. Но мы с вами прекрасно понимаем, что поправки в базовые законы должны быть обеспечены финансированием», — рассказал Макаров.

Как стало известно ранее, на индексацию прожиточного минимума и МРОТ в 2022 году потребуется не менее 30 млрд рублей. Эти деньги будут выделены из федерального бюджета.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума
путин госдума прожиточный минимум мрот макаров
Комментировать