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Российский космонавт Дубров показал снимок лунного затмения с МКС

Общество
Российский космонавт Дубров показал снимок лунного затмения с МКС
Пресс-служба Роскосмоса  /  Космонавт Олег Новицкий

Москва, 19 ноября. Космонавт Петр Дубров, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), сфотографировал лунное затмение.

Частное лунное затмение станет самым долгим за последние пять веков. На опубликованном снимке четко видно, как часть Луны погрузилась в земную тень. Космонавт отметил, что экипаж МКС вместе с жителями планеты наблюдает природное явление. По его словам, вид из иллюминатора — самый лучший, передает РИА Новости.

Российский космонавт Дубров показал снимок лунного затмения с МКС
Prt Scr twitter.com / @roscosmos

Ранее сотрудники Роскосмоса сообщили, что лунное затмение можно будет наблюдать в небе с 9:03 до 15:04 19 ноября. При этом частное теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 до 13:48), максимальная фаза наступит в полдень. В этот момент Луна будет находиться в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды.

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