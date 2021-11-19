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Замглавы «Роспатриотцентра» объяснил, как сформировать интерес молодежи к истории России

Общество
Замглавы «Роспатриотцентра» объяснил, как сформировать интерес молодежи к истории России
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 19 ноября. Интерес молодого поколения к российской истории можно повысить с помощью нескольких методов, заявил замдиректора ФГБУ «Роспатриотцентр» Иван Радько.

Историю можно считать одним из самых увлекательных предметов в школе. Однако многие педагоги превращают его в самый нелюбимый и скучный для детей урок.

Радько выделил два подхода для повышения интереса молодежи к истории родной страны. В первую очередь он предложил чаще проводить уроки на территории различных архивных учреждений, библиотек и институтов.

«Также мы предлагаем проведение уроков истории в уникальных местах. Например, это может быть мемориальный комплекс или место исторической битвы. При этом для каждой аудитории нужен свой подход», — объяснил Радько в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Грамотное обучение школьников и студентов особенно важно сейчас, поскольку в последнее время наблюдается тенденция к переписыванию и фальсификации истории России недоброжелателями. Тему борьбы с историческими мифами будут детально обсуждать на Всероссийском онлайн-семинаре, который состоится 20 ноября в Москве.

Глава «Роспатриотцентра» Наталия Мандрова ранее отметила, что сейчас важно формировать понимание у современной аудитории, что такое патриотизм в мирное время. Также необходимо неустанно напоминать, какой ценой дались нашим предкам победы предыдущих десятилетий.

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