Читатели Daily Mail назвали «раздутой» новость об участии России в поисках обломков F-35

Лондон, 19 ноября. Читатели британской газеты Daily Mail обрушились с критикой на авторов публикации, посвященной «поискам» обломков упавшего в море истребителя F-35, которые Британия ведет «наперегонки с русскими».

В публикации издания говорится, что Россия и Китай заинтересованы в изучении технологии, которая позволяет истребителю пятого поколения оставаться незамеченным при полете над чужой территорией. Утверждается, что после крушения F-35 британским военным пришлось спешно организовать поиски его обломков в Средиземном море, чтобы секретные данные не попали в руки русских.

Некоторые читатели достаточно скептически отнеслись к приведенной в статье информации, назвав откровенно «раздутыми» масштабы инцидента. При этом сообщения об «охоте» Москвы за обломками F-35 вызывают у британцев только смех.

«Заголовок, брызжа слюной, сулит нам гонку против России. А какие у вас доказательства, что Россия так и мчится на место происшествия? Абсолютный ноль. Очередная замануха и бессмыслица», — написал один из пользователей.

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Один из жителей Британии с сарказмом подчеркнул, что в подобного рода истории не могло обойтись без россиян. Таким образом, по всей видимости, он намекнул на регулярные попытки британских журналистов найти «русский след» во всех громких событиях.

«Быть того не может, чтобы во всей этой истории так или иначе не всплыли русские», — отметил читатель.

Ранее телеканал RT сообщал, что британский F-35 потерпел крушение вскоре после взлета с палубы авианосца в Средиземном море. Западные эксперты заявили, что Россия способна достать обломки самолета для изучения.