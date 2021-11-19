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Песков: проект резолюции о непризнании Путина президентом РФ говорит о вмешательстве США

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 13:05
Политика
Песков: проект резолюции о непризнании Путина президентом РФ говорит о вмешательстве США
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Москва, 19 ноября. Инициативы, подобные проекту резолюции конгрессменов США о непризнании главы РФ Владимира Путина президентом страны, являются неприемлемыми, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, американский проект резолюции о непризнании Путина президентом, если он будет занимать пост после 7 мая 2024 года, является «прекрасной демонстрацией» вмешательства Соединенных Штатов в дела других государств. Соответствующим заявлением он поделился с журналистами.

«Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов. Мы считаем это вмешательством в наши дела и мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом Российской Федерации. Ни одна другая страна мира, парламентарии ни одной страны мира не имеют никакого права претендовать на это», — подчеркнул Песков.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что принятие предложения американских конгрессменов Стива Коэна и Джо Уилсона не признавать выборы 2024 года, если в них будет участвовать Путин, сулит разрыв отношений двух стран. По его словам, документ могут просто не пропустить.

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путин сша песков
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