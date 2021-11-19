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СК РФ проверит Моргенштерна на пропаганду наркотиков и паразитирующего образа жизни

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 12:53
Шоу-бизнес
СК РФ проверит Моргенштерна на пропаганду наркотиков и паразитирующего образа жизни
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 19 ноября. СК РФ проводит новую проверку в отношении рэпера Моргенштерна и его команды. На этот раз причиной стал клип на песню Pablo, который уже набрал 33 млн просмотров.

Действия рэпера, а также его продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова проверят на нарушение законодательства о пропаганде наркотиков, паразитирующего образа жизни и девиантного поведения среди несовершеннолетних.

Ранее Моргенштерн уже получил штраф в размере 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в своих клипах. Позже рэпер угодил в другой скандал, поставив под сомнение необходимость праздновать День Победы.

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Все новости / Шоу-бизнес / СК РФ проверит Моргенштерна на пропаганду наркотиков и паразитирующего образа жизни
ск рф проверка моргенштерн
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