СК РФ проверит Моргенштерна на пропаганду наркотиков и паразитирующего образа жизни

Москва, 19 ноября. СК РФ проводит новую проверку в отношении рэпера Моргенштерна и его команды. На этот раз причиной стал клип на песню Pablo, который уже набрал 33 млн просмотров.

Действия рэпера, а также его продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова проверят на нарушение законодательства о пропаганде наркотиков, паразитирующего образа жизни и девиантного поведения среди несовершеннолетних.

Ранее Моргенштерн уже получил штраф в размере 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в своих клипах. Позже рэпер угодил в другой скандал, поставив под сомнение необходимость праздновать День Победы.