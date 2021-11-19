Вячеславу Малафееву не придется делить бизнес с женой во время развода

Санкт-Петербург, 19 ноября. Экс-футболист Вячеслав Малафеев еще не начал процедуру раздела имущества с женой Екатериной. Пара может избежать конфликта из-за прав владения сразу несколькими организациями.

Бывшая звезда клуба «Зенит» Малафеев готовится к разводу со второй супругой. Однако пара не спешит затрагивать вопрос совместного имущества. Источник, близкий к семье экс-футболиста, сообщил ФАН, что бывшие супруги могут обойтись без ссор, ведь им почти нечего делить.

«Они пока не обсуждали раздел имущества — Екатерина вообще готовится к своим гонках велосипедным. Но бизнес, похоже, делить не придется. Компания «М16» по продаже элитной недвижимости полностью отдана Екатерине. Ну там и передавать то нечего — они в глубоком минусе», — поделился источник.

Помимо «М16», Малафеевым принадлежат еще несколько компаний. Так, спортсмен на 80% владеет горнолыжной базой «Любытино-Салом», лишь 20% — его супруги. При этом гендиректором назначен ее отец. Кроме того, девушка распоряжается бизнесом по перевозке людей фуникулером.

Основная часть имущества супругов — недвижимость. По словам источника, ее немало. Однако Малафеев приобрел совместно с женой лишь квартиру на Крестовском острове.

Футболист сообщил о разводе с женой 18 ноября. Малафеев признался, что не готов обвинять супругу в расставании, но не может больше продолжать жить в браке.