Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 13:21
13:21
Армия
Карелия оказалась в числе поставщиков спортивных тренажеров для военных из стран НАТО
13:19
Общество
Анекдот Норкина об измене жены с американским полицейским рассмешил гостей «Места встречи»
13:17
Общество
Словения начала выдачу туристических виз россиянам
13:15
Политика
Путин продлил договор с Китаем об уведомлениях о пусках ракет до 2030 года
13:13
Общество
Ургант спародировал признания Валерия Рашкина после охоты на лося
13:11
Политика
Санду подтвердила необходимость продолжить диалог с Россией по Приднестровью
13:10
Весь мир
Леонков о применении ударных дронов в ДНР и ЛНР: ВСУ грубо нарушают все соглашения
13:09
Происшествия
Джазовый музыкант Дейв Фришберг умер на 89-м году жизни
13:09
Спорт
Даниил Медведев подытожил выступление в группе на Итоговом турнире АТР
13:07
Экономика
Некоторые пенсионеры в России получат выплату в 12 585 рублей
Все новости

Часть вакцинированных россиян 20 ноября получит выплаты от государства

Экономика
Часть вакцинированных россиян 20 ноября получит выплаты от государства
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 19 ноября. Некоторые россияне, прошедшие курс вакцинации от COVID-19, 20 ноября получат выплаты от государства, напоминают СМИ.

Как уточняется в сообщениях, речь идет о денежных средствах, которые были разыграны между вакцинированными гражданами. Владельцы сертификатов могут получить до 100 тысяч рублей. Результаты конкурса размещены на портале бонусзаздоровье.рф.

Выплата придет только на карты платежной системы «Мир». Победители должны указать данные карты на сайте «Госуслуги», после чего выплата будет начислена автоматически.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее рассказал о последствиях отказа граждан от вакцинации. По его словам, если население будет пренебрегать прививками от коронавируса, то сроки достижения коллективного иммунитета существенно увеличатся.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Часть вакцинированных россиян 20 ноября получит выплаты от государства
вакцинация выплаты розыгрыш
Комментировать