Часть вакцинированных россиян 20 ноября получит выплаты от государства

Москва, 19 ноября. Некоторые россияне, прошедшие курс вакцинации от COVID-19, 20 ноября получат выплаты от государства, напоминают СМИ.

Как уточняется в сообщениях, речь идет о денежных средствах, которые были разыграны между вакцинированными гражданами. Владельцы сертификатов могут получить до 100 тысяч рублей. Результаты конкурса размещены на портале бонусзаздоровье.рф.

Выплата придет только на карты платежной системы «Мир». Победители должны указать данные карты на сайте «Госуслуги», после чего выплата будет начислена автоматически.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее рассказал о последствиях отказа граждан от вакцинации. По его словам, если население будет пренебрегать прививками от коронавируса, то сроки достижения коллективного иммунитета существенно увеличатся.