Бывший худрук МХАТа Бояков завышал гонорар Бузовой за спектакль «Чудесный грузин»

Москва, 19 ноября. Популярная певица Ольга Бузова получила за участие в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького намного больше, чем зарабатывают заслуженные артисты России Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.

Бывший художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков завышал гонорар экс-звезде «Дома-2». Артистка за два показа спектакля получила более 400 тысяч рублей. При этом Мерзликин и Сиятвинда — исполнители главных ролей в постановке «Лес» — заработают по 340 тысяч рублей, выяснил ФАН.

При этом Мерзликин и Сиятвинда являются заслуженными артистами России, а значит ставка у них больше, чем у остальных актеров. Договор с ними заключен до 31 января 2022 года. Спектакль дважды сыграют в декабре, и не исключено, что артисты вновь выйдут на сцену в январе.

Спектакль «Чудесный грузин», в котором играла Бузова, не раз попадал в центр скандалов. После ухода Боякова и прихода в театр Владимира Кехмана постановку сняли с репертуара. Интересно, что спектакль прожил всего несколько месяцев, его премьера состоялась летом.