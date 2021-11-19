США намерены сохранить военное присутствие в Сирии и Ираке

Вашингтон, 19 ноября. США намерены сохранить свои войска на Ближнем Востоке, заявляя о борьбе с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Об этом заявил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как сообщается, Вашингтон планирует поддерживать военное присутствие в регионе, оставив на местных базах несколько десятков тысяч человек. В частности, речь идет о контингенте США в Ираке, а также о подразделениях в Сирии, которые были развернуты американцами без одобрения властей страны.

Pentagon: US works to keep its forces in Iraq, Syria to help fight Daesh https://t.co/djrW5eSpAV — The Frontier Post (@TheFrontierPost) November 19, 2021

Эта информация была оглашена на фоне постепенного сокращения военного присутствия войск Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В частности, в прошлом году, после убийства командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в аэропорту Багдада, был начат вывод американских подразделений по требованию иракского парламента. Позже премьер-министр республики Мустафа аль-Казыми и президент США Джо Байден договорились оставить часть военнослужащих, которые будут помогать местной армии в обучении и обмениваться разведданными.

При этом в Сирии американские войска под прикрытием борьбы с ИГ активно поддерживают группировки экстремистов, борющихся против законного правительства страны, и нелегально ведут добычу полезных ископаемых в захваченных курдскими боевиками районах. Кроме того, с территории республики массово вывозится сельскохозяйственная продукция, например, пшеница. При этом против самих террористических группировок, включая ИГ, Вашингтон уже давно не предпринимает каких-либо действий.

Large demonstration in al Sabha, country #DeirEzzor , against the U.S. occupation and the multiple abuses of US proxy #SDF aka #QSD which is run by #Kurdish separatists. #Syria pic.twitter.com/dZCwqbSbKw — tim anderson (@timand2037) November 13, 2021

Наличие американцев в этих двух республиках также приводит к эскалации отношений США с Ираном, поскольку обе стороны стремятся вытеснить противника из зоны своих геополитических интересов. После убийства Сулеймани поддерживаемые Тегераном движения активизировали атаки на объекты Вашингтона в Ираке. А недавно аналогичное нападение было совершено в Сирии: база Соединенных Штатов в районе Эт-Танф на границе с Иорданией подверглась удару пяти барражирующих боеприпасов (так называемых беспилотников-камикадзе). Два из них достигли цели, однако, как сообщается, потерь среди личного состава не было. В настоящее время контингент здесь составляет около 200 военнослужащих, они занимаются подготовкой боевиков для борьбы с центральным правительством.

Несмотря на то, что Иран не заявлял об ответственности за нападение, а США вину за это на него официально не возлагали, американские и израильские военные эксперты выразили уверенность, что удар стал ответом на последние атаки Тель-Авива против поддерживаемых Тегераном формирований в Сирии. Тем не менее никаких действий по отношению к Исламской республике Соединенные Штаты не предпринимали. Вероятно, это связано с нежеланием Вашингтона обострять отношения с иранской стороной в преддверии седьмого раунда переговоров по «ядерной сделке» в Вене. Как сообщается, Пентагон указал, что военного решения проблемы с угрозой проиранских ополченцев в Сирии и Ираке не существует.

1 Организация запрещена на территории РФ.