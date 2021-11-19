Журнал Marie Claire перечислил продукты, которые не ест внучка королевы Елизаветы

Зара Тиндалл — одна из внучек королевы Елизаветы II. Она — олимпийская спортсменка и поэтому привыкла изводить себя диетами. Особо щепетильно Зара относится к двум категориям продуктов, пишет Marie Claire.

Сразу стоит отметить, что Зара Тиндалл слывет самой приземленной внучкой Ее Величества. Избегая излишнего внимания прессы, она довольно дружелюбно общается с публикой.

По мнению королевских поклонников, новые детали из жизни дочери принцессы Анны — всегда интересны. Ее будни схожи с буднями других британцев, при этом Зара не стесняется рассказывать о своей жизни другим. Поделилась королевская особа и секретами своего рациона. Выяснилось, что она не ест некоторые виды продуктов.

Несмотря на королевское происхождение и возможность съесть все, что заблагорассудится, миссис Тиндалл, как и многие ее титулованные родственники, скромна в своих предпочтениях и предпочитает видеть на своем столе простые и понятные продукты. Но что именно ест Зара?

Тиндалл рассказала об этом в интервью изданию Sunday Times Magazine. Бывшая олимпийская чемпионка подробно описала свой распорядок дня.

Утро у нее начинается в семь, в завтрак входит греческий йогурт и мед. Сразу же после этого Зара садится на велотренажер, чтобы успеть позаниматься собой до пробуждения троих детей и супруга Майка.

При этом ее супруг Майк Тиндалл также ранее хвастался в интервью The Guardian, что его супруга прекрасно готовит.

«В нашем доме готовит Зара. Она — чудесный кулинар. У нее нет фирменного блюда, она все готовит хорошо и может сделать много всего необычного», — объясняет счастливый супруг.

Майк отметил, что его супруга часто готовит на ужин котлеты из баранины, лазанью и стейк. При этом Зара, видимо, не раскрывает всех своих секретов. По словам ее мужа, в котлетах, помимо баранины, есть еще что-то горохово-мятно-грибное.

«Она готовит стейк из бобов и помидоров, что сложно описать, но это очень вкусно», — также пояснил он.

Ланч миссис Тиндалл — невзыскателен и спокоен. Она отметила, что с удовольствием сможет съесть как суп, так и бутерброд, не побрезговав яйцами и тостами. Несмотря на свое олимпийское настоящее, Зара не помешана на диетах. Она по-прежнему принимает участие в конных соревнованиях. Это требует соответствующей подготовки и правильного режима тренировок и питания. Именно поэтому некоторые категории продуктов перед соревнованиями ей просто необходимо исключать.

«Я не сижу на диете, но стараюсь хорошо питаться и не употреблять слишком много углеводов или сладкого», — признается Зара.

Стоит отметить, что и ее августейшая бабушка старается воздерживаться от употребления углеводов в течение многих лет.

При этом Елизавета II наиболее известна как заядлая сладкоежка и, в отличие от внучки, редко может остановить себя при виде пирожного.

Рецепты ее любимых сконов, печенья и шоколадного мусса очень популярны.

Ранее сообщалось, как Елизавета II стала прабабушкой в десятый раз.