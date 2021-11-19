Сотрудники ФСИН Мордовии пресекли передачу осужденному ведра сметаны с двойным дном

Саранск, 19 ноября. В мордовской колонии №17 была предотвращена попытка передачи заключенному мобильного телефона.

Как пояснили в пресс-службе управления ФСИН России по Мордовии, благодаря бдительности сотрудников мобильный телефон, спрятанный в двойном дне ведерка со сметаной, не попал в руки к осужденному на 23 года колонии преступнику, сообщают «Известия Мордовии».

В связи с дерзкой попыткой нарушить установленные правила управление ФСИН России по Мордовии инициировало тщательное расследование данного инцидента.

Ранее ФАН сообщал о том, что после бунта во владикавказской колонии сотрудники ФСИН России изъяли у заключенных более 180 телефонов, зарядные устройства, наушники и самодельные колюще-режущие предметы.