Кремль: Путин и Лукашенко отметили важность налаживания взаимодействия Минска с ЕС

Москва, 19 ноября. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили миграционный кризис на польской границе во время телефонных переговоров, сообщили в Кремле.

Помимо этого, уточняется, что стороны также отметили важность налаживания взаимодействия Белоруссии с Евросоюзом (ЕС) для урегулирования ситуации с мигрантами. В Кремле добавили, что в разговоре президентов выражена серьезная озабоченность на фоне неприемлемых действий польских пограничников.

В сообщении говорится, что Лукашенко рассказал Путину о шагах Минска по деэскалации миграционного кризиса и о проведенной беседе с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее стало известно, что ситуация на польско-белорусской границе ухудшается в связи с погодными условиями. Это отрицательно повлияло на желание некоторых мигрантов попасть в ЕС любыми путями.