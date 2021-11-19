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Кремль: Путин и Лукашенко отметили важность налаживания взаимодействия Минска с ЕС

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 12:39
Политика
Кремль: Путин и Лукашенко отметили важность налаживания взаимодействия Минска с ЕС
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 19 ноября. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили миграционный кризис на польской границе во время телефонных переговоров, сообщили в Кремле.

Помимо этого, уточняется, что стороны также отметили важность налаживания взаимодействия Белоруссии с Евросоюзом (ЕС) для урегулирования ситуации с мигрантами. В Кремле добавили, что в разговоре президентов выражена серьезная озабоченность на фоне неприемлемых действий польских пограничников.

В сообщении говорится, что Лукашенко рассказал Путину о шагах Минска по деэскалации миграционного кризиса и о проведенной беседе с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее стало известно, что ситуация на польско-белорусской границе ухудшается в связи с погодными условиями. Это отрицательно повлияло на желание некоторых мигрантов попасть в ЕС любыми путями.

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Все новости / Политика / Кремль: Путин и Лукашенко отметили важность налаживания взаимодействия Минска с ЕС
евросоюз белоруссия кремль лукашенко
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