Москва, 19 ноября. Четыре танкера с 2 млн баррелей российского дизтоплива направляются на Восточное побережье США. Прибытие этого флота позволит снизить рекордно высокие розничные цены на сырье в Соединенных Штатах, заявила аналитик западных СМИ Люсия Кассай.

Прибытие кораблей ожидается на грядущей неделе. По словам управляющего директора компании Vortex, крайне редко такие крупные объемы сырья поступают на Восточное побережье США, тем более российского. Однако объясняется это весьма просто: сегодня РФ имеет намного больше возможностей для поставок дизтоплива, чем другие нефтеперерабатывающие страны ЕС, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Bloomberg.

Сразу несколько американских НПЗ закрылись ранее на техобслуживание. Это спровоцировало падение поставок топлива в регион, а также скачок цен на него. В связи с этим высокие надежды возлагаются на прибытие танкерного флота с российским бензином.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) окончила работу над предложениями по стабилизации цен на дизтопливо. Ведомство разрабатывало их по причине рекордного роста цен.