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Российские ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Беринговым, Чукотским и Охотским морями

Армия
Российские ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Беринговым, Чукотским и Охотским морями
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 19 ноября. Оборонное ведомство России сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели полет над Беринговым, Чукотским и Охотским морями.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что российские ракетоносцы выполняли полет в сопровождении многофункционального истребителя Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО).

«Продолжительность полета составила около 10 часов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что два самолета Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, Атлантическим океаном. Его продолжительность составила более 15 часов. Во время маневров экипажи отработали дозаправку боевых машин в воздухе.

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